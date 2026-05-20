Nhận định Bologna – Inter Milan vào lúc 07:00 ngày 24/05 đang thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu bởi đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. Inter Milan hướng tới chiến thắng để khẳng định vị thế, trong khi Bologna quyết tâm tạo bất ngờ trên sân nhà. Ngay trong bài viết này, chuyên gia Xoilac sẽ cập nhật chi tiết nhận định, đội hình dự kiến và soi kèo cho bạn theo dõi!

Nhận định trận đấu giữa Bologna với Inter Milan

Cuộc đối đầu giữa Bologna và Inter Milan vào lúc 07:00 ngày 24/05 là tâm điểm của vòng đấu cuối cùng Serie A 2025/2026. Trong khi Inter Milan đã khẳng định vị thế nhà vô địch, Bologna vẫn nỗ lực tìm kiếm một kết quả danh dự trên sân nhà.

Đánh giá phong độ của Bologna vs Inter Milan

Phong độ Bologna

Các học trò của chiến lược gia Vincenzo Italiano đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 52 điểm sau 36 vòng đấu. Nhìn vào 5 trận gần nhất, phong độ của tập thể Rossoblu có sự trồi sụt đáng kể với 2 chiến thắng xen kẽ 2 thất bại. Dẫu vậy, việc vừa giành trọn 3 điểm ở vòng đấu trước đã giúp tinh thần của các cầu thủ chủ sân Dall’Ara lên cao. Đoàn quân này đang quyết tâm tận dụng lợi thế sân bãi để tạo nên bất ngờ.

Phong độ Inter Milan

Phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân của huấn luyện viên Simone Inzaghi đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối của tân vương với 85 điểm chót vót. Những chiến binh Nerazzurri sở hữu hiệu số bàn thắng bại cực khủng là +54, minh chứng cho sự công thủ toàn diện. Trong 5 lần ra sân gần nhất, gã khổng lồ thành Milan đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ chia điểm đúng 1 lần. Với phong độ hủy diệt này, tập thể sọc xanh đen sẵn sàng cuốn phăng mọi vật cản trên đường đi.

Thống kê lịch sử đối đầu hai đội trong 10 trận gần đây

Những lần chạm trán giữa hai đội trong thời gian qua thường diễn ra với thế trận khá hấp dẫn. Đoàn quân của Inzaghi nhìn chung chiếm ưu thế về thành tích đối đầu, nhưng Bologna cũng không ít lần tạo nên bất ngờ, cụ thể:

Ngày Giải đấu Tỷ số Đội thắng 05/01/2026 Serie A 3 – 1 Inter Milan 20/12/2025 Coppa Italia 1 – 2 10/03/2024 Serie A 0 – 1 21/12/2023 Coppa Italia 1 – 2 Bologna 07/10/2023 Serie A 2 – 2 Hòa 26/02/2023 1 – 0 Bologna 10/11/2022 6 – 1 Inter Milan 28/04/2022 2 – 1 Bologna 18/09/2021 6 – 1 Inter Milan 04/04/2021 0 – 1 Inter Milan

Xoilac cập nhật đội hình dự kiến của Bologna – Inter Milan

Trước thềm trận đấu cuối cùng của mùa giải, cả hai huấn luyện viên đều đang cân nhắc những quân bài tối ưu nhất. Trong khi đội chủ sân Dall’Ara muốn gây bất ngờ, tân vương Serie A có thể sẽ thực hiện một vài xoay tua đội hình.

Đội hình dự kiến của Bologna với Inter Milan ngày 24/05

Đội hình Bologna

Huấn luyện viên Vincenzo Italiano dự kiến sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc để tối ưu hóa khả năng kiểm soát bóng. Tập thể đội bóng sẽ tập trung vào sự linh hoạt của hàng tiền vệ nhằm ngăn chặn sức mạnh tấn công từ phía đối thủ.

Đội hình chính: Ravaglia; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro.

Danh sách dự bị: Skorupski, Casale, Lykogiannis, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Dallinga.

Đội hình Inter Milan

Dưới sự dẫn dắt của Simone Inzaghi, đội bóng áo sọc xanh đen vẫn trung thành với hệ thống 3-5-2 đã làm nên thương hiệu vô địch. Dàn sao Nerazzurri sở hữu chiều sâu đội hình cực tốt, cho phép họ duy trì cường độ áp đảo suốt trận.

Đội hình chính: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Danh sách dự bị: Josep Martinez, Acerbi, Bisseck, Frattesi, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Taremi.

Soi kèo trận Bologna – Inter Milan vào 07:00 ngày 24/05

Màn so tài giữa hai câu lạc bộ được nhiều fan hâm mộ đặc biệt quan tâm nhờ mức chấp khá hấp dẫn. Dựa trên phong độ, lực lượng cùng lịch sử đối đầu, đây là những kèo đáng chú ý trước giờ bóng lăn.

Chuyên gia Xoilac soi kèo trận Bologna và Inter Milan

Kèo Handicap (Inter Milan chấp 0.75 trái): Dù phải đá sân khách, đoàn quân của Simone Inzaghi với đẳng cấp vượt trội vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, việc đã hết mục tiêu vô địch có thể khiến họ chơi lỏng chân, tạo cơ hội cho đội chủ nhà thắng kèo.

Kèo tài xỉu (2.75 bàn): Thống kê cho thấy các trận đấu cuối mùa của tập thể Inter Milan thường bùng nổ bàn thắng. Ngược lại, hàng thủ Bologna đôi khi chơi rất kín kẽ trên sân nhà.

Kèo góc (Xỉu 9.5): Cả hai đội đều có xu hướng tấn công trung lộ thay vì bám biên tạt bóng. Với tâm thế thi đấu thoải mái trong ngày hạ màn, cường độ tranh chấp góc dự báo sẽ không quá cao, khiến Xỉu góc trở thành lựa chọn an toàn.

Kèo hiệp 1 (Inter Milan chấp 0.25): Với thói quen nhập cuộc áp đảo, đoàn quân của Simone Inzaghi thường xuyên dẫn trước ngay trong 45 phút đầu. Chọn tập thể đội bóng Inter Milan hiệp 1 là nước đi cực sáng.

Kết luận

Nhận định trận Bologna vs Inter Milan vào lúc 07:00 ngày 24/05 cho thấy sự chênh lệch nhất định về chất lượng đội hình, khi đoàn quân của Inzaghi đang sở hữu phong độ và chiều sâu vượt trội. Bologna vẫn có thể gây khó khăn nhưng cơ hội tạo bất ngờ không cao. Hãy theo dõi Xoilac để cập nhật thêm nhiều bài phân tích, nhận định và soi kèo tin bóng đá hấp dẫn khác!