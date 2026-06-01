Nhận Định Mỹ – Paraguay Vào Lúc 08:00 Ngày 13/06 Từ Xoilac

Nhận định Mỹ – Paraguay vào lúc 08:00 ngày 13/06 thuộc khuôn khổ bảng D VCK World Cup 2026 đang khiến bầu không khí bóng đá toàn cầu bùng nổ. Đội chủ nhà xứ cờ hoa chạm trán đại diện Nam Mỹ đầy kiên cường hứa hẹn một trận mở màn rực lửa. Liệu ai sẽ chiếm ưu thế để giành tấm vé đi tiếp? Hãy cùng Xoilac phân tích chuyên môn, dự đoán kết quả chính xác nhất tại bài viết này!

Nhận định phong độ Mỹ – Paraguay trước trận ngày 13/06

Cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển tại World Cup 2026 đang nhận được nhiều sự quan tâm khi cả hai đội đều sở hữu phong độ khá ổn định. Màn so tài này hứa hẹn diễn ra quyết liệt nhờ lối chơi tốc độ cùng quyết tâm giành lợi thế tại bảng đấu.

Chuyên gia Xoilac nhận định phong độ hai đội

Phong độ tuyển Mỹ

Tuyển Mỹ bước vào trận đấu với sự tự tin lớn nhờ dàn cầu thủ trẻ giàu tốc độ cùng kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu. Đội bóng xứ cờ hoa đang duy trì chuỗi trận khá tích cực khi thường xuyên tạo ra thế trận áp đảo trước các đối thủ. Khả năng pressing nhanh, chuyển trạng thái linh hoạt giúp trở thành tập thể rất khó bị đánh bại.

Bên cạnh đó, lợi thế sân nhà tại FIFA World Cup 2026 cũng giúp tinh thần của các cầu thủ lên cao. Những cái tên nổi bật như Christian Pulisic, Weston McKennie hay Tim Weah vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật hiện tại.

Phong độ của Paraguay

Paraguay không được đánh giá cao bằng đội bóng của Pochettino nhưng vẫn là đội bóng sở hữu lối chơi đầy khó chịu. Đại diện Nam Mỹ thường ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, chờ đợi cơ hội phản công nhanh. Thời gian gần đây, Paraguay cho thấy sự cải thiện đáng kể trong khả năng tổ chức đội hình cũng như tính kỷ luật chiến thuật.

Dù không có quá nhiều ngôi sao nổi bật, Paraguay vẫn sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Những nhân tố như Miguel Almirón hay Julio Enciso được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt nhờ tốc độ, khả năng gây đột biến cao trên hàng công.

Soi kèo trận đấu Mỹ – Paraguay vào lúc 08:00 ngày 13/06

Màn chạm trán tâm điểm tại bảng D World Cup 2026 giữa hai đội tuyển đang thu hút lượng theo dõi khổng lồ. Hãy cùng đội ngũ chuyên gia Xoilac điểm qua 3 loại kèo chính vô cùng đắt giá của trận đấu này ngay dưới đây.

Soi kèo trước trận Mỹ – Paraguay vào 08:00 ngày 13/06

Kèo châu Á (Mỹ chấp 0.75 trái): Trận này đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino được đánh giá cửa trên với mức chấp 0.75 trái. Tỷ lệ tiền thưởng cho cửa Mỹ là 0.95 và Paraguay là 0.89. Lợi thế sân nhà cùng dàn sao châu Âu giúp toàn đội tự tin áp đặt thế trận tấn công trước đối thủ.

Kèo tài xỉu (2.25 bàn): Nhà cái ấn định tỷ lệ tài xỉu ở mốc khá an toàn là 2.25 bàn, điểm ăn cửa Tài là 0.92 và cửa Xỉu là 0.96. Tính chất căng thẳng của trận mở màn World Cup sẽ khiến hai đội nhập cuộc vô cùng thận trọng, chặt chẽ.

Kèo châu Âu: Tỷ lệ kèo châu Âu tương ứng cho các cửa là Mỹ thắng (1.76), hòa (3.45) và Paraguay thắng (4.65). Điểm ăn thấp ở cửa Mỹ cho thấy giới chuyên môn đặt niềm tin rất lớn vào một chiến thắng tối thiểu cho đội chủ nhà.

Dự đoán đội hình ra sân của Mỹ – Paraguay

Màn so tài giữa hai đội tuyển sẽ là cuộc đấu trí vô cùng hấp dẫn về mặt sơ đồ chiến thuật. Cả đội bóng của HLV Mauricio Pochettino lẫn Paraguay đều đang ưa chuộng sơ đồ 4-3-3 để tối ưu hóa sức mạnh hàng công.

Vị trí Mỹ (4-3-3) Paraguay (4-3-3) Thủ môn Matt Turner Carlos Coronel Hậu vệ Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream & Antonee Robinson Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete với Junior Alonso Tiền vệ Tyler Adams, Weston McKennie, tiền vệ Gio Reyna Andrés Cubas, Diego Gómez cùng Damián Bobadilla Tiền đạo Christian Pulisic, Folarin Balogun với Timothy Weah Miguel Almirón, Julio Enciso, tiền đạo Alex Arce

Cập nhật đội hình dự kiến của Mỹ vs Paraguay

Lịch sử đối đầu hai đội tuyển Mỹ vs Paraguay

Cả hai đội tuyển từng nhiều lần chạm trán tại các giải đấu lớn lẫn những trận giao hữu quốc tế, tạo nên không ít màn so tài hấp dẫn và giàu tính chiến thuật. Các cuộc đối đầu giữa hai đội thường diễn ra căng thẳng khi đại diện Bắc Mỹ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn. Còn bên kia chiến tuyến thì lại nổi bật với lối chơi giàu sức mạnh và khả năng tranh chấp quyết liệt đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ.

Đoàn quân của Mauricio Pochettino thường gặp khó khăn trước cách chơi áp sát nhanh và giàu kinh nghiệm từ Paraguay. Ngược lại, Paraguay cũng không dễ kiểm soát thế trận bởi Mỹ ngày càng tiến bộ về tốc độ triển khai bóng và chất lượng đội hình. Ở trận mở màn World Cup 2026, áp lực điểm số nhiều khả năng sẽ khiến cả hai nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự an toàn.

Dự đoán kết quả trận đấu giữa Mỹ – Paraguay

Dựa vào lợi thế sân nhà, đoàn quân Mauricio Pochettino sẽ chủ động kiểm soát bóng và pressing mạnh mẽ. Tuy nhiên, khối phòng ngự khu vực kiên cường cùng lối đá rực lửa của Paraguay chắc chắn tạo ra muôn vàn khó khăn. Bước ngoặt có thể xuất hiện ở hiệp hai, khi thể lực suy giảm khiến bên kia chuyến tuyến lộ khoảng trống cho bên phía chủ nhà khai thác.

Dự đoán kết quả cuối cùng: Mỹ 2-1 Paraguay.

Kết luận

Nhận định Mỹ – Paraguay vào lúc 08:00 ngày 13/06 đã mang đến những góc nhìn toàn diện nhất về trận mở màn kịch tính tại bảng D World Cup 2026. Với lợi thế sân nhà, tuyển Mỹ được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng sát nút trước một Paraguay vô cùng kiên cường. Để không bỏ lỡ các kèo thơm, hãy truy cập tin bóng đá và tìm hiểu thêm nhiều bài viết nhận định chuyên sâu khác tại Xoilac ngay hôm nay!